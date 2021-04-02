РИАМО - 2 апр. Станция скорой медицинской помощи в подмосковном Реутове полностью обновила автопарк, в ее гараже – пять новых машин, сообщил глава муниципалитета Станислав Каторов.

«При поддержке губернатора вместе с Минздравом Московской области мы полностью обновили автопарк Реутовской станции скорой медицинской помощи. Три машины были получены в этом году ранее, еще две пришли на прошлой неделе. На сегодняшний день в ее гараже – пять новых микроавтобусов Ford», – отметил Каторов.

Он уточнил, что спецавтотранспорт полностью оснащен необходимым оборудованием для помощи пациентам.

«Таким образом наши медики могут претендовать на полное соответствие высоким стандартам качества медицинского обслуживания, заложенным в национальный проект президента РФ «Здравоохранение», – добавил Каторов.

По его словам, помимо оснащения станции скорой медицинской помощи техникой и оборудованием, на этот год запланирован и ремонт помещений для большего комфорта и удобства персонала.