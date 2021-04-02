РИАМО - 2 апр. «Аэроэкспресс» и фонд «Обнаженные сердца» проводят совместную информационную акцию, посвященную людям с аутизмом. В течение месяца на информационных экранах поездов будут показывать видео, посвященное данной теме, сообщает пресс-служба «Аэроэкспресс».

Аутизм – это самая распространенная особенность развития. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний США за 2020 год, его обнаруживают у каждого 54-го ребенка. Поэтому акция называется «Людей с аутизмом больше, чем мы думаем». Просмотр ролика должен развеять мифы, связанные с этой особенностью, и дать достоверную информацию.

«Мы рады присоединиться к такой социально значимой кампании. Осведомленность – первый шаг к сглаживанию барьеров для общения. В аэроэкспрессах ежедневно едут тысячи пассажиров, и мы надеемся, что наш информационный ресурс позволит повысить уровень знания о проблемах, с которыми сталкиваются люди с такой особенностью развития», – сказала руководитель пресс-службы «Аэроэкспресс» Наталья Саксонина.

По словам президента фонда «Обнаженные сердца» Аси Залогиной, именно недостаток информации вызывает стигматизацию аутизма в обществе. Она надеется, что ролик расскажет людям, что такое аутизм на самом деле и сотрет границы коммуникации.

Акция проходит в компании «Аэроэкспресс» второй раз. Предыдущая проходила в 2019 году.