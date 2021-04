РИАМО - 2 апр. Съемки сериала HBO по мотивам популярной видеоигры The Last of Us («Одни из нас» - ред.) стартуют 5 июля, передает Федеральное агентство новостей.

Над пилотной серией проекта работает известный российский режиссер Кантемир Балагов — автор фильмов «Теснота» и «Дылда», которые взяли несколько престижных европейских наград, включая приз Каннского кинофестиваля.

Съемки нового сериала пройдут в Канаде, в городе Калгари. Авторами адаптированного сценария являются Крэйг Мазин — сценарист нашумевшего сериала «Чернобыль», и Нил Дракманн — автор оригинальной игры.

Главные роли в шоу исполнят актриса Белла Рамзи из «Игры престолов» и звезда сериала «Мандалорец» Педро Паскаль.

Премьера сериала запланирована на 2022 год. Действие будет разворачиваться в разрушенном мире, где гриб-паразит превратил людей в зомби.

The Last of Us была выпущена в 2013 году эксклюзивно для консоли PlayStation 3, а в 2014 году появилась обновленная версия для PlayStation 4. Игру высоко оценили как критики, так и пользователи за повествование, развитие отношений персонажей, а также за визуальный и звуковой дизайн.