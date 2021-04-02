РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 апр. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Дениско провел в Люберцах рабочую встречу по вопросам благоустройства придомовых территорий и развития дворового спорта, сообщает пресс-службы местного отделения партии.

В рамках реализации партийного проекта «Городская среда» на территории муниципалитета Дениско встретился с генеральным директором АО «ЛГЖТ», членом местного политсовета партии, депутатом Мамедом Азизовым и активным жителем Люберец Андреем Кургановым. Он обратился во время личного приема граждан 30 марта к Дениско с предложением по развитию и совершенствованию городской среды в части благоустройства дворовых территорий.

Вместе с соседями жители активно благоустраивают свой двор, проводят различные патриотические, праздничные и спортивные мероприятия. Курганов предложил распространить их опыт на всю территорию округа. Азизов предложил пути реализации инициатив по развитию дворового спорта и благоустройству дворовых территорий с помощью управляющих компаний.