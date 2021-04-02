РИАМО - 2 апр. В Москве за минувшие сутки зафиксировали 1764 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 1 030 655 случаев заболевания, сообщает столичный оперштаб.

В столице проходит кампания по вакцинации от Covid-19. Сделать прививку горожане могут в одном из 100 пунктов на базе поликлиник Москвы, а также в выездных пунктах. Еще привиться от инфекции можно в частных медклиниках.

Также уникальный препарат «Ковид-глобулин» начнут применять в столичных стационарах для лечения коронавируса. Лекарство будут назначать коронавирусным больным, у которых болезнь протекает в средних и тяжелых формах.

В России за сутки выявлено 8792 новых случая Covid-19, умерли 400 человек, полностью вылечились 9832 пациента.

На сегодняшний день в РФ было зафиксировано 4 563 056 случаев заболевания, скончались 99 633 пациента, выздоровел 4 186 251 человек.