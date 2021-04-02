РИАМО - 2 апр. В Москве с 3 апреля изменится путь следования и наименование некоторых автобусных маршрутов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Маршруты автобусов №Т20 и Т35 объединят в маршрут №345, который будет курсировать от улицы Маршала Тухачевского до площади Тверская Застава.

«Автобус №850 будет перенумерован в М35. Его маршрут будет проходить от станции метро «Крылатское» до станции метро «Краснопресненская» через новую станцию метро «Народное Ополчение», станцию Московского центрального кольца «Хорошево», станции метро «Полежаевская», «Беговая» и «Улица 1905 года», - говорится в сообщении.

Маршрут М6 позволит автобусам связать район Хорошево-Мневники со станциями метро «Улица 1905 года», «Краснопресненская», «Арбатская» и «Полянка».

С 3 апреля автобус №150 будет ездить по основному ходу Кантемировской улицы, кроме того на время строительства участка Южной рокады на основной ход переносят остановки «Кантемировская улица, 59» и «Кантемировская улица».

Маршруты №73 и П130 будут ездить по Рублевскому шоссе, Молдавской и Молодогвардейской улицам вместо улиц Ивана Франко и Житомирской. Изменения останутся на время реконструкции путепровода на улице Ивана Франко.​​