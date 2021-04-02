РИАМО - 2 апр. В Москве с 3 апреля изменится путь следования и наименование некоторых автобусных маршрутов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Маршруты автобусов №Т20 и Т35 объединят в маршрут №345, который будет курсировать от улицы Маршала Тухачевского до площади Тверская Застава.
Маршрут М6 позволит автобусам связать район Хорошево-Мневники со станциями метро «Улица 1905 года», «Краснопресненская», «Арбатская» и «Полянка».
С 3 апреля автобус №150 будет ездить по основному ходу Кантемировской улицы, кроме того на время строительства участка Южной рокады на основной ход переносят остановки «Кантемировская улица, 59» и «Кантемировская улица».
Маршруты №73 и П130 будут ездить по Рублевскому шоссе, Молдавской и Молодогвардейской улицам вместо улиц Ивана Франко и Житомирской. Изменения останутся на время реконструкции путепровода на улице Ивана Франко.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии