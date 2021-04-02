РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. В подмосковном Подольске выставили на торги 16 квартир вторичного рынка жилья в микрорайоне Кузнечики, одно-, двух- и трехкомнатные квартиры стоят от 3,7 млн руб, сообщает пресс-служба Центра управления городским имуществом.

Лоты находятся на улице 43-й Армии, дом 23. Площадь варьируется от 38,2 до 54,3 кв м, стартовая цена – от 3,7 до 5,2 млн рублей, заявки принимают до конца апреля.

«Однушки, двушки и трешки стоимостью от 3,7 млн рублей реализуют в мае. Рядом зеленый парк и вся необходимая инфраструктура – аптеки, почта, продуктовые, школы и детские сады», – сказал заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Александр Окунев.

По его словам, в 2021 году отмечается высокий спрос на покупку квартир в Подольске через аукционы, покупателей привлекают прозрачность и надежность сделок, а также невысокая стартовая стоимость.

Удачное расположение квартир отметил и руководитель отдела МИЭЛЬ «В Подольске» Дмитрий Коробов.

«Указанные лоты находятся в новом микрорайоне Подольска Кузнечики. В нем одни новостройки, при этом цены на них низкие. В то же время Кузнечики имеют всю необходимую новую инфраструктуру, спрос на квартиры в этом районе постоянно растет», – сказал Дмитрий.

Объекты находятся в хозяйственном ведении Центра управления городским имуществом. Информацию об объектах можно посмотреть на сайте ГУП «ЦУГИ» в разделе «Жилая недвижимость», а также на Инвестиционном портале Москвы.