РИАМО - 2 апр. Центробанк России лишил лицензии на осуществление банковских операций ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ», сообщает kp.ru.
Организация зарегистрирована в Москве. Она систематически нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.
Как уточняется на сайте регулятора, компания специализировалась на проведении непрозрачных операций, а также проводила транзакции с онлайн-казино и букмекерскими конторами.
Данная организация занимала 355-е место в банковской системе РФ по величине активов. При этом она не является участником системы страхования вкладов.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии