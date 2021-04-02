РИАМО - 2 апр. Центробанк России лишил лицензии на осуществление банковских операций ООО «Расчетная небанковская кредитная организация «РИБ», сообщает kp.ru.

Организация зарегистрирована в Москве. Она систематически нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

Как уточняется на сайте регулятора, компания специализировалась на проведении непрозрачных операций, а также проводила транзакции с онлайн-казино и букмекерскими конторами.

Данная организация занимала 355-е место в банковской системе РФ по величине активов. При этом она не является участником системы страхования вкладов.