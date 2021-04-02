РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 апр. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли живыми 20-летнего Хизира и 18-летнюю Яху Абдулкадыровых, пропавших 29 марта в Балашихе, сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение Абдулкадыровых не было известно с 29 марта. Юноша и девушка нуждались в медицинской помощи. Волонтеры выезжали на их поиски, расклеивали ориентировки в Балашихе.

«Найдены. Живы», – говорится в сообщении.