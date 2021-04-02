РИАМО - 2 апр. «Миланский метод» используется строителями при возведении тоннеля под Киевским шоссе в столице, благодаря этому ограничение в движении транспорта было значительно снижено, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Строители сначала сделали стену в грунте, обозначив границы будущего тоннеля, потом установили плиты перекрытия. По Киевскому шоссе организовано движение в обычном режиме, а в самом тоннеле продолжают работы по выемке грунта, укреплению и гидроизоляции основных конструкций сооружения», - пояснил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

После постройки данного тоннеля улучшится транспортная ситуация для жителей районов Ново-Переделкино и Солнцево, а также поселения Московский. Кроме того, транспортная ситуация улучшится на Боровском, Киевском, Калужском, и Варшавском шоссе.​​

Еще в столице планируется возведение эстакады над Боровским шоссе и двух подземных пешеходных переходов.

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