РИАМО - 2 апр. На северо-западе столицы в районе Митино начинается переселение горожан по программе реновации, новые квартиры предоставят порядка 60 семьям, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«С завтрашнего дня начинает работу центр информирования по переселению на первом этаже новостройки по адресу: улица Парковая, д. 33. Смотровые ордера будут выданы жителям дома на ул. Парковая, 29», – сказал глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

Он добавил, что с началом переезда горожан в районе Митино программа реновации реализуется уже на территории 39 районов мегаполиса.

По его словам, дом по реновации на Парковой улице был сдан в эксплуатацию в декабре 2020 года. Он возведен по индивидуальному проекту.

Руководитель департамента уточнил, что по реновации в районе Митино будут переселены 14 домов, в которых проживают свыше 2 тыс. человек.

«Для реализации программы подобрано две стартовые площадки на Парковой улице: дом 33 и владение 7, для которого идет разработка градостроительной документации», – отметил Левкин.

В Северо-Западном округе столицы по программе реновации планируют переселить свыше 86 тыс. горожан из 431 дома. Для организации волнового переселения подобрано 26 стартовых площадок.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в столице в 2017 году. Она касается порядка 1 млн москвичей, по ней планируется расселить 5175 домов.

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