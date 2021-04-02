РИАМО - 2 апр. Новый компьютерный томограф начал работать в Сергиево-Посадской больнице, данный аппарат закупили по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Это уже второй КТ-аппарат в больнице. Первый томограф используется для обследования пациентов с коронавирусом в «красной» зоне.
КТ-диагностика проводится по направлению лечащего врача. Теперь местные жители могут пройти обследование рядом с домом.
«Это замечательно, что в нашем городе появился новый аппарат КТ. Осенью мне дали направление на операцию, но перед тем, как лечь в больницу, необходимо было пройти обследования, среди них — КТ-исследование. Пришлось ехать в другой город. Удобно, что теперь не придется ехать далеко и можно пройти обследование рядом с домом», — рассказала жительница Сергиева Посада Ирина Миронова.
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