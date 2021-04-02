РИАМО - 2 апр. Градостроительно-земельная комиссия согласовала прекращение реализации инвестпроекта по строительству подземной парковки на 50 машин в районе Коньково на юго-западе столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на участке площадью 0,53 га в кварталах 44-47, корпус 38 планировалось построить подземную парковку площадью 530 кв. м. Договор аренды на данный участок оформлен в 2007 году.

Разрешение на строительство за эти годы не выдавалось. Градостроительный план участка аннулирован. Также инвестор накопил долг по аренде.

Сейчас на участке находится огороженное футбольное поле. После остановки инвестпроекта землю будут использовать по существующему положению.