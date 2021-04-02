РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 апр. Беременные жительницы подмосковного Красногорска могут получить психологическую помощь в женской консультации горбольницы №1, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

Ежедневно консультацию психолога получают порядка 8 женщин. Специалист отвечает на вопросы о подготовке к родам и материнству, о страхах и тревогах, связанных с беременностью или родами, семейных взаимоотношениях в связи с беременностью. Также оказывает поддержку беременным, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

«Основные вопросы, с которыми женщины приходят на прием, связаны с беременностью и родами. На первом месте – это страхи перед родами. Психолог помогает разобраться в причинах беспокойства и настроиться на позитивный лад», - сказал заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Рустем Ибрагимов.

Он добавил, что в женской консультации проводят как индивидуальные, так и групповые занятия для беременных.

«Говорим в том числе и о боли и рассказываем, что эмоциональное напряжение в родах может усилить болезненные ощущения. На занятиях психолог показывает различные методики, помогающие расслабиться в родах», - пояснил Ибрагимов.

Запись на прием осуществляется через регистратуру или по направлению участкового врача, график специалиста можно уточнить в регистратуре или социальных сетях больницы. Консультацию психолога по ОМС можно получить с 23 недели беременности.

Адрес женской консультации: Красногорск, улица Карбышева, 2А.