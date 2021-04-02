РИАМО - 2 апр. За прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало 8 мм осадков, что составляет около 18% от месячной нормы, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Вчера в Московском регионе выпало около 6 мм осадков, а в период с 6 до 8 утра (в пятницу - ред.) еще 2 мм, то есть за прошедшие сутки всего выпало 8 мм осадков», - сказал Синенков.​

Месячная норма осадков в апреле равняется 44 мм.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за дождя и мокрого снега. Ожидается, что осадки будут идти до вечера пятницы.

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