РИАМО - 2 апр. Автомобиль такси сбил пожилого мужчину, который переходил проезжую часть на 21-м км МКАД, пешеход погиб на месте, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел поздно вечером 1 апреля. Машина такси Kia Optima двигалась по крайнему левому ряду и совершила наезд на переходившего проезжую часть мужчину 1954 года рождения.

От полученных трав мужчина погиб. Тело направили в бюро судмедэкспертизы.

В настоящий момент по факту произошедшего организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

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