РИАМО - 2 апр. В столице согласован проект надземного перехода с витражным остеклением, который будет выглядеть как подвесной мост. Он расположится вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону Московской кольцевой автодороги (МКАД), сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Общая площадь сооружения составит порядка 2 тыс. кв. м, а ширина — 3 м. Переход будет приспособлен для маломобильных граждан.

«За счет витражного остекления будет много солнечного света, что повышает комфорт и безопасность пешеходов», — сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Надземная часть конструкции будет сделана с помощью структурной и стоечно-ригельной системы с витражным остеклением, а высота объекта составит три этажа.