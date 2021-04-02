РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 апр. Противопожарное покрытие несущих конструкций на первом и втором этажах восстановили в торговом центре «Твой Дом» Красногорска по предписанию Главгосстройнадзора Московской области, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инспекторы Главгосстройнадзора проверили устранение выявленных нарушений в ТЦ«Твой Дом» на территории Ильинского. В ходе предыдущей проверки в сентябре 2020 года инспекторский состав выявил частично нарушенное противопожарное покрытие несущих металлических конструкций межэтажных перекрытий на первом и втором этажах. Собственнику АО «Крокус Интернэшнл» было дано время на устранение нарушений.

«В ходе внеплановой проверки, которая состоялась на этой неделе, инспекторами было установлено, что все нарушения устранены в полном объеме, предписание на данный момент закрыто», - сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

В Красногорске находятся 29 поднадзорных объектов повышенного уровня ответственности, и ТЦ «Твой дом» относится к их числу.