РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 апр. АО «Мособлэнерго» оперативно отремонтировало вышедшую из строя кабельную линию и восстановило электроснабжение микрорайона Северный в Подольске, сообщила пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Причиной технологического нарушения стал электропробой на линии электропередачи мощностью 10 кВ. Чтобы около 1 тыс человек не оставались без электричества, на время восстановительных работ задействовали две передвижные станции мощностью 630 кВт каждая.

В короткие сроки бригада Подольского производственного отделения компании устранила неполадки на линии и подключила потребителей по нормальной схеме электроснабжения.