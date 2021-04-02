РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 апр. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на улице Спортивной в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС 1 апреля в 18:53 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Спортивная, дом 3, квартира 9. В 20:06 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

В тушении пожара задействовали восемь единиц техники и 26 человек.

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