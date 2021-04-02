РИАМО - 2 апр. Специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи создали технологию, которая позволяет за два дня обновить вакцину против коронавируса в случае его мутации, сообщает РИА Новости.

По словам директора центра Александра Гинцбурга, используется привычная технология на основе аденовирусных векторов. По последовательности спайк-белка с измененной первичной структурой в течение суток синтезируется новая последовательность.

«На следующие сутки новая последовательность вставляется уже в использованный вектор, и у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова», — пояснил Гинцбург.

Он добавил, что с появлением новой технологии встает вопрос необходимости проведения всех фаз испытания препарата. Однако в мировой практике есть примеры, когда давалось разрешение на проверку препарата на ограниченной выборке из сотни человек.

По его словам, если новый препарат покажет такие же хорошие результаты, как и более ранние версии вакцины, то его можно сразу запускать в массовое производство.