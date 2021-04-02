РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 апр. Пожарным понадобилось более 2,5 часов, чтобы ликвидировать возгорание в одном из садовых домов в коттеджном поселке подмосковной Балашихи, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС в пятницу в 02:40 поступило сообщение о пожаре в садовом доме по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, коттеджный поселок «Купавинка-2», участок 147. В 05:20 пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

В тушении пожара задействовали три единицы техники и девять человек.