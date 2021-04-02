РИАМО - 2 апр. В столице с 2004 года получатели жилищных субсидий оформили свыше 12 тыс. карт москвича, субсидией в городе пользуются свыше 1 млн жителей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Карта москвича дает множество преимуществ своим владельцам. Ее можно использовать в качестве банковской карты и получать на нее различные выплаты, в том числе субсидии, совершать переводы. Особой популярностью пользуется сервис «Мои платежи» на портале mos.ru», - сказал гендиректор ГУП «Московский социальный регистр» Иван Бутурлин.

Он добавил, что с помощью карты москвича коммунальные услуги оплатили более 130 тыс. раз.

Жилищная субсидия полагается семьям, которые тратят на оплату ЖКУ более 10% от совокупного дохода.

В настоящее время услугой пользуются более миллиона москвичей, 80% из них – жители старшей возрастной категории.

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