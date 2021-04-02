РИАМО - 2 апр. Московский проект горячей линии по коронавирусу победил в 17-м ежегодном профессиональном конкурсе «Хрустальная гарнитура» в номинации «Лучшее антикризисное применение технологий, партнерство», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

За победу в конкурсе боролись более 330 участников.

Горячая линия заработала весной 2020 года для москвичей, соблюдающих режим самоизоляции, ее развернули всего за 12 часов. Только за первую неделю работы сотрудники обработали около 29 тыс. звонков жителей. Изначально там трудились 50 человек, но вскоре число операторов выросло до 400 в смену.

Экспертный совет конкурса также оценил голосовой помощник общегородского контакт-центра, представленный в номинации «Лучшая практика исходящего взаимодействия с клиентами».

Помощник звонит пользователям, чтобы напомнить о записи к врачу. Также он может поменять дату или время приема. С момента запуска помощника он совершил более 5,3 млн. звонков горожанам.

Отметили на конкурсе и еще один московский проект — чат-бот на портале mos.ru. В 2020 году бот обработал более 800 тыс. обращений москвичей.