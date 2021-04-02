РИАМО - 2 апр. Центр социального обслуживания с многофункциональным пространством построят в районе Восточное Дегунино на севере Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В здании организуют актовый зал, творческие мастерские, библиотеку, кафе.

«После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок объекта», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что к проверкам стройплощадки привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества проводимых работ.

«Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований», — добавил Антосенко.