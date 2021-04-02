РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 апр. Пробка протяженностью более 2 км образовалась в подмосковном Красногорске при движении в центр по Волоколамскому шоссе, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Значительные затруднения в движении наблюдаются от ТЦ «Изумрудный» до пересечения с улицей Кирова. Скорость движения потока снижена на участке от Комсомольской улицы до поворота на станцию МЦД-2 Павшино.

Кроме того, медленнее едет Речная улица в обоих направлениях в районе пересечения в Волоколамским шоссе.