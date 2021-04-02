РИАМО - 2 апр. Благодаря обновлению сайта «Открытый бюджет города Москвы» вырос объем публикуемых сведений, кроме того, теперь там есть различные фильтры и способы отображения информации, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Данные есть как в графическом представлении, так и в виде файлов pdf, excel и других популярных форматов.

«Мы ставим перед собой задачу дать пользователю максимально полные сведения о бюджете города и бюджетном процессе в понятной и удобной форме. Мы полностью пересмотрели структуру портала и технологии предоставления информации», — сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

По ее словам, новая платформа позволяет сформировать запрос непосредственно к базам данных департамента финансов столицы.

Она добавила, что сайт стал более прозрачным и позволит пользователям получить актуальную информацию в режиме онлайн.

«Повышение прозрачности городских процессов — один из приоритетов работы правительства Москвы. Теперь информация о городских финансах стала еще более доступной и понятной как для заинтересованных жителей, так и для экспертов», — подчеркнул министр правительства Москвы, глава городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Зяббарова отметила, что создание архива портала повышает его ценность и делает важным источником для научно-практических исследований.