РИАМО - 2 апр. Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческой организации «Геобанк», сообщает Федеральное агентство новостей.

Кредитная организация зарегистрирована в Москве.

Геобанк нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты Банка России, а также полностью утратил собственные средства.

Кроме того, кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по сделкам.

В Геобанке назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиентам возвратят деньги в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб.

Как уточняется на сайте регулятора, данная кредитная организация занимала 354-е место в банковской системе России по величине активов.