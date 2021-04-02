РИАМО - 2 апр. Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческой организации «Геобанк», сообщает Федеральное агентство новостей.
Кредитная организация зарегистрирована в Москве.
Геобанк нарушал регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты Банка России, а также полностью утратил собственные средства.
Кроме того, кредитная организация несвоевременно отражала в бухгалтерском учете расходы по сделкам.
В Геобанке назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиентам возвратят деньги в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб.
Как уточняется на сайте регулятора, данная кредитная организация занимала 354-е место в банковской системе России по величине активов.
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