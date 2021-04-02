РИАМО - 2 апр. Специалисты столичного центра телемедицины провели свыше 1 млн консультаций для помощи больным с коронавирусом, проходящим лечение на дому, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Телемедицинский центр заработал 3 апреля 2020 года. Его создали в рекордно короткие сроки. Благодаря интеграции телемедицинских технологий с единой цифровой платформой здравоохранения Москвы центр стал одним из важнейших элементов борьбы с пандемией.

«Главной задачей центра стал врачебный контроль за состоянием пациентов с Covid-19, проходящих лечение на дому. Затем мы начали применять телемедицинские технологии и для мониторинга состояния здоровья участников исследования вакцины», — сказала Ракова.

Вице-мэр подчеркнула, что центр телемедицины будут развивать и в будущем планируют задействовать его не только для лечения Covid-пациентов.

Специалисты центра могут держать связь с пациентами в круглосуточном режиме с помощью телефонной и видеосвязи. Врачи могут оценить самочувствие больных, а также дать им консультацию и проконтролировать ход лечения. В случае ухудшения самочувствия пациента могут госпитализировать в профильный стационар.