РИАМО - 2 апр. Российская столица со 2 апреля сможет самостоятельно подписывать соглашения о защите и поощрении капиталовложений, что позволит гарантировать бизнесу правовую среду и поддержку в обмен на инвестпроекты с вложениями не менее 200 млн рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На сегодня в Москве уже заключено три СЗПК с участием РФ. Общий объем инвестиций в реализацию этих проектов составит около 24 млрд рублей. Благодаря вступившим в силу 2 апреля нормам федерального законодательства, столица может заключать такие соглашения самостоятельно», — сказал заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

СЗПК фиксирует условия, утвержденные в момент подписания и оставляет их неизменными вплоть до реализации проекта.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, первое соглашение о защите и поощрении капиталовложений в Москве было заключено с ООО «Р-Опра». Оно оговаривает условия создания в особой экономической зоне «Технополис «Москва» фармацевтического предприятия.

«В этот проект планируется привлечь 8,6 млрд рублей. Второе соглашение подписано с АО «Р-Фарм» — оно касается реализации инициативы по выпуску вакцины «Спутник V», — сказал Прохоров.

Он добавил, что инвестиции с помощью этих проектов составят 7,32 млрд рублей.