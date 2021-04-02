РИАМО - 2 апр. Пробки на столичных дорогах утром в пятницу достигли 7 баллов из 10 возможных, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Затруднения в движении транспорта отмечаются на северо-западе, юго-западе, юго-востоке и востоке МКАД, а также почти по всей длине ТТК и Садового кольца.

Кроме того, в городе загружены Волоколамское шоссе, шоссе Энтузиастов, Щелковское, Новорязанское, Ярославское и Дмитровское шоссе.

В центре столицы наблюдаются заторы на Москворецкой и Кремлевской набережных, а также на улицах Новый Арбат, Николоямская, Балчуг, Житная.

По прогнозу сервиса, к 10:00 плотность движения в городе снизится до 6 баллов.

Утром в пятницу в Москве начался сильный снегопад с дождем. На дорогах и тротуарах образовался слой снега.