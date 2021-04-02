В апреле синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду, и уже 2 апреля в пятницу на столицу обрушился снег вперемешку с дождем. Видимость в городе ухудшилась до нескольких сотен метров. Пользователи соцсетей незамедлительно отреагировали на весенний снегопад.

только вчера думала о том что наконец почти весь снег растаял и ура дождь весь день а сегодня выпадает куча снега спс — инара;; (@plstsk) April 2, 2021

«понятно, на улице валит мокрый снег + ветер между домами) пойти что ли попозже на работу аххаха заодно и доспала бы пару часиков....», - написала @moon_onika.

Ну это что такое, снег за окном валит, как зимой pic.twitter.com/TygXCfz11g — Муля не нервируй (@nataliaorlova55) April 2, 2021

А какой вид сейчас у нас из окна в Москве идет снег.❄️ pic.twitter.com/nTWJN92hGR — ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) April 2, 2021

Многие пользователи решили, что это запоздалая первоапрельская шутка.

Апрель тоже решил устроить пранк на 1 апреля но слишком долго думал и опоздал поэтому снег у нас идет сейчас — 🌿⚰️Союз Единорогов⚰️🌿 (@polinalesc) April 2, 2021

2 апреля, на улице идёт снег👍

весна вообще-то 1 апреля было вчера😑 — lbe_crazyl (@KseniaTomlinso1) April 2, 2021

А в этом снег как запоздавшая первоапрельская шуточка)

Да ещё и с дождём.

Погода, ты пьяная, иди проспись. https://t.co/zv7dHc5Ujx — Румпельштильцхен (@Rumpel_SM) April 2, 2021

Пользователь @dondisturbm шутку не оценила: «Я едва сдерживаю слёзы, потому что у нас валит снег.»

с волос капает талый снег в кои-то веки сделала укладку и все к чертям но я чувствую себя ТАКОЙ счастливой — благодарное мертвое полотенце 击 (@clay_heart_) April 2, 2021

На улице идёт настолько огромный снег что меня укачало от его падения пока шла до метро — ПЛНСПС (@plnspc) April 2, 2021