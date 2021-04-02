В апреле синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду, и уже 2 апреля в пятницу на столицу обрушился снег вперемешку с дождем. Видимость в городе ухудшилась до нескольких сотен метров. Пользователи соцсетей незамедлительно отреагировали на весенний снегопад.
Не, подождите. Какой нафиг снег? pic.twitter.com/AOlUnvNwmh— Сок ДОБРЫЙ/ Узелочек (@sokdobryy) April 2, 2021
только вчера думала о том что наконец почти весь снег растаял и ура дождь весь день а сегодня выпадает куча снега спс— инара;; (@plstsk) April 2, 2021
«понятно, на улице валит мокрый снег + ветер между домами) пойти что ли попозже на работу аххаха заодно и доспала бы пару часиков....», - написала @moon_onika.
Ну это что такое, снег за окном валит, как зимой pic.twitter.com/TygXCfz11g— Муля не нервируй (@nataliaorlova55) April 2, 2021
А какой вид сейчас у нас из окна в Москве идет снег.❄️ pic.twitter.com/nTWJN92hGR— ★𝒌𝖗𝖔𝖙𝖗𝖚𝒔★ (@krotrus) April 2, 2021
Многие пользователи решили, что это запоздалая первоапрельская шутка.
Апрель тоже решил устроить пранк на 1 апреля но слишком долго думал и опоздал поэтому снег у нас идет сейчас— 🌿⚰️Союз Единорогов⚰️🌿 (@polinalesc) April 2, 2021
2 апреля, на улице идёт снег👍— lbe_crazyl (@KseniaTomlinso1) April 2, 2021
весна вообще-то 1 апреля было вчера😑
А в этом снег как запоздавшая первоапрельская шуточка)— Румпельштильцхен (@Rumpel_SM) April 2, 2021
Да ещё и с дождём.
Погода, ты пьяная, иди проспись. https://t.co/zv7dHc5Ujx
Пользователь @dondisturbm шутку не оценила: «Я едва сдерживаю слёзы, потому что у нас валит снег.»
с волос капает талый снег в кои-то веки сделала укладку и все к чертям но я чувствую себя ТАКОЙ счастливой— благодарное мертвое полотенце 击 (@clay_heart_) April 2, 2021
На улице идёт настолько огромный снег что меня укачало от его падения пока шла до метро— ПЛНСПС (@plnspc) April 2, 2021
Я так сильно не хотел чтобы был дождь, поэтому вместо него выпал снег.. 🙄🙄— Assortea🍵 (@IWerdeI) April 2, 2021
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии