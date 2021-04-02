РИАМО - 2 апр. Полиция провела обыск в квартире блогера Эдварда Била, задержанного в рамках уголовного дела по факту массового ДТП на Садовом кольце в Москве, сообщает РИА Новости.

По словам адвоката блогера Сергея Жорина, Бил задержан на 48 часов и помещен в изолятор временного содержания. По месту его жительства правоохранители провели обыск.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Водителю грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Авария произошла днем 1 апреля на Садовом кольце в районе Новинского бульвара. Водитель синей Audi RS6 на большой скорости выехал на встречную полосу и совершил столкновение с четырьмя автомобилями. В результате ДТП женщина-водитель Volkswagen оказалась в реанимации.

Позже выяснилось, что за рулем машины-виновника ДТП находился скандально известный блогер и пранкер Эдвард Бил. На счету виновника массовой аварии более 566 штрафов, а ездил он на машине с подложными номерами, которая не была поставлена на учет в ГИБДД.

Столичный прокурор Денис Попов поставил ход и результаты расследования уголовного дела на личный контроль.