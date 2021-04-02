РИАМО - 2 апр. В центрах «Моя работа» в Москве пройдут вебинары и мастер-классы, посвященные созданию и развитию собственного бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На занятиях можно будет узнать, как разработать бизнес-идею, юридически грамотно оформить свое дело, а также вести отчетность, искать клиентов и формировать цены за свои услуги.

Уже 5 апреля в 16:00 состоятся вебинары «Самозанятые: как выбрать заказчика и заработать».

9 апреля в 14:00 основатель и руководитель аудиторско-консалтинговой компании Людмила Ганичева расскажет расскажет о нюансах работы с документами.

13 апреля в 16:00 специалисты из правительства Москвы расскажут про то, как как учесть все необходимые юридические и налоговые аспекты.

14 апреля в 11:00 состоится тренинг «Бизнес-идея: как найти и выбрать?». О life-менеджменте расскажет ведущий эксперт, автор нескольких книг по тренингу Александра Климова 16 апреля в 14:00.

Член правления Российской ассоциации бизнес-образования поможет выбрать правильное направление для организации своего дела. Инна Нозик проведет мастер-класс «Построение прочного фундамента для бизнеса» 21 апреля в 14:00.

В этот же день в 16:00 пройдет вебинар «Самозанятость: все о налогах».

Семинар «Основы бухгалтерского учета для начинающих предпринимателей» проведут 26 апреля в 16:00.

Очные встречи пройдут во флагманском центре «Мои документы» на улице Шаболовка, дом 48.

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