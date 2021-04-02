РИАМО - 2 апр. Стоимость авиабилетов в ряд российских городов с вылетом в апреле-июне 2021 года выросла на 15-121% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, пишет в пятницу газета «Известия».

Соответствующие данные предоставили сервисы Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip. Аналитики зафиксировали многократное увеличение стоимости билетов на внутренние рейсы.

Больше всего подорожали билеты из Москвы в Набережные Челны — на 121%, Томск — на 91%, Нижнекамск — на 88%, Чебоксары — на 46%, Ростов-на-Дону — на 36%.

Стоимость перелета из Сочи в Пермь выросла на 58%, а из Новосибирска в Нижневартовск — на 41%. Цена авиабилетов из Москвы в Минеральные Воды и Ханты-Мансийск выросла на 30-36%.

Билеты на рейсы из столицы в Сочи, Казань, Калининград и Симферополь подорожали в среднем на 15%.

Эксперты объяснили рост цен на внутренние перелеты действующими ограничениями международного авиасообщения из-за пандемии, в связи с чем растет спрос на туризм по России. При этом перелеты по РФ остаются гораздо более доступными, чем в зарубежные страны.

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