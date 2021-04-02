РИАМО - 2 апр. Загруженность столичных дорог по оценке сервиса «Яндекс.Пробки» составляет 6 баллов из 10 возможных, в вечерний час пик ожидается 8 баллов.

В настоящий момент движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, Рязанском проспекте и шоссе Энтузиастов. Также наблюдаются затруднения на севере, северо-востоке и юго-востоке МКАД.

Нормальный трафик отмечается на Ленинградском и Можайском шоссе, проспекте Маршала Жукова.

Утром в пятницу Москву накрыл снег с дождем, также в городе ухудшилась видимость из-за тумана. Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности.