РИАМО - 2 апр. В Зеленограде спасатели помогли собаке, которая провалилась под лед на пруду, сообщили РИАМО в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Утром в пятницу в службу экстренного вызова «112» поступило сообщение, что на Нижнем Каменском пруду собака провалилась под лед.

К месту происшествия направили силы ГКУ «ПСЦ». Пожарные из ПСО №214 достали животное из водоема, после чего собаку передали хозяину.

Ранее спасатели вытащили ребенка и взрослого, которые провалились под лед на канале имени Москвы.