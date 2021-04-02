РИАМО - 2 апр. В туристическом сервисе Russpass появились новые маршруты для любителей бега по улицам Москвы и Ярославля, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сервис поможет любителям спорта найти интересные места для пробежек, а поклонникам экскурсий по городу — самостоятельно составить план для познавательных прогулок.

Один из маршрутов в столице предлагает участникам пробежать от Университетской площади, расположенной перед главным зданием МГУ, вдоль аллеи с памятником деятелям науки и фонтаном «Лилия», парка «Большой газон МГУ» и к легендарной киностудии «Мосфильм».

Кроме того, после киностудии участники смогут пройти по улице Косыгина и полюбоваться на храм Живоначальной Троицы.

В Ярославле же предлагается начать маршрут в историческом центре — парке на Стрелке. На протяжении всего маршрута встречаются достопримечательности с многовековой историей.

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