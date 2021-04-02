РИАМО - 2 апр. Смешанные осадки в виде снега с дождем наблюдаются в разных районах Москвы, передают в пятницу корреспонденты РИАМО.

В районе Митино на северо-западе столицы слой белого снега уже покрыл газоны, дорожки и припаркованные автомобили. На юго-западе Москвы в районе Ленинского проспекта также образовался небольшой снежный покров на дорогах и тротуарах, некоторые горожане идут под зонтиками. Кроме того, отмечается туман с ухудшением видимости.

В районе Новокосино на востоке города идет слабый снег с дождем, на асфальте снег сразу же тает.

Согласно карте осадков от «Яндекса», в зону снегопада с дождем попала практически вся территория Москвы. По оценке сервиса, в ближайшие два часа смешанные осадки не прекратятся.

Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Московском регионе из-за дождя и мокрого снега. Ожидается, что осадки будут идти до вечера пятницы.

В апреле синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду — в городе ожидается чередование теплых и прохладных периодов. Температурный фон прогнозируется немного выше климатической нормы.

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