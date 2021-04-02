РИАМО - 2 апр. Столичным и подмосковным водителям из-за погодных условий следует повременить со сменой зимней резины на летнюю до 10 апреля, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«По нашим прогнозам, 9 и 10 апреля будут сложными днями с точки зрения климатических условий. В эти дни возможны осадки в виде мокрого снега, кроме того, ночные температуры будут отрицательными», - сказала Позднякова.

Она отметила, что после 10 апреля среднесуточная температура воздуха окажется на уровне плюс 5 градусов. Такие погодные условия уже позволяют провести «переобувку» машины.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в апреле в Москве ожидается чередование теплых и прохладных периодов. Температурный фон прогнозируется немного выше климатической нормы.

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