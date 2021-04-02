РИАМО - 2 апр. Российская столица заявлена в пяти номинациях европейского этапа 28-й международной туристической премии World Travel Awards, сообщает пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Голосование в конкурсе уже началось. Проголосовать за Москву можно до 14 июля на сайте.

«Два года подряд, в 2019 и 2020, Москва одерживает победу в ключевой номинации World Travel Awards. Причем в прошлом году столица завоевала звание лучшего города для путешествий и на европейском, и на общемировом этапе премии», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что в качестве действующего обладателя главного приза Москва вновь будет принимать итоговую церемонию награждения конкурса.

В этом году российская столица представлена в номинациях «Лучшее туристское направление в Европе. Город», «Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе», «Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе», «Лучшее направление в сфере делового туризма в Европе» и «Лучшее направление для сити-брейка в Европе».

Также городской комитет по туризму будет бороться за победу в номинации «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе».

Церемонию награждения в рамках европейского этапа конкурса планируют провести в Уфе 15 сентября, а гранд-финал — в Москве в конце этого года.

Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в мире в туристической сфере. Каждый год премия вручается свыше чем в 100 номинациях самым привлекательным для туристов городам, лучшим авиакомпаниям, курортам, отелям и так далее.

На европейском этапе в прошлом году российская столица победила в двух номинациях: «Лучшее туристское направление в Европе. Город» и «Лучшее направление для изучения культурного наследия в Европе».

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