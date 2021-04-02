РИАМО - 2 апр. В пятницу в Москве и Московской области ожидается дождливая погода, температура воздуха в регионе может подняться до плюс 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние циклона. Ожидается облачная погода, пройдет небольшой дождь», - говорится в сообщении.

Максимальная температура воздуха в Москве будет в пределах плюс 5-7 градусов, в Подмосковье - от 3 до 8 градусов тепла.

Северный ветер разовьет скорость от 5 до 10 м/c. Атмосферное давление в этот день составит 740 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха около 70%.