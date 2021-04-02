РИАМО - 2 апр. Пострегистрационные испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» планируется завершить примерно к середине июня текущего года, сообщает РИА Новости.

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, после завершения испытаний отчет передадут экспертам Минздрава РФ. Они должны будут принять решение о постоянной регистрации данной вакцины.

«Наблюдения сейчас идут полгода, надо наблюдать отдаленные последствия, и как будто это середина июня, дайте нам для этого еще две-три недели — на подписание отчета и представление его в экспертное учреждение Минздрава. После этого, надеюсь, будет принято решение о постоянной регистрации», — сказал Гинцбург.

Он добавил, что принципиальные изменения в инструкции после завершения испытаний вноситься не будут.

Препарат «Спутник V» зарегистрирован в России в августе минувшего года. В тестировании вакцины приняли участие почти 20 тыс. добровольцев. Эффективность препарата оценивается в 91,6%. Вакцина одобрена к применению в десятках зарубежных стран.