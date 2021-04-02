РИАМО - 2 апр. Один человек погиб в результате возгорания в квартире в Зеленограде, пожарным удалось спасти четырех человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Информация о пожаре в корпусе 418 поступила в 03:06. Загорелись вещи и мебель в одной из квартир на девятом этаже 14-этажного жилого здания.

«Из соседних квартир было спасено четыре человека. В горящей квартире, к сожалению, был обнаружен погибший человек», — отмечается на сайте.

В 03:33 пожар ликвидировали на площади 5 кв. м.