РИАМО - 1 апр. Столичная прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ОМВД по району Ивановское, которые пять лет не реагировали на истязания отцом троих несовершеннолетних дочерей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Прокуроры установили, что семья, о которой было известно органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района Ивановское, в течение пяти лет находилась в социально опасном положении из-за отца, который жестоко обращался с детьми.

С октябрь 2015 по февраль 2021 годов отец истязал трех дочерей. Истязания в отношении детей 2003, 2006 и 2008 годов рождения происходили систематически. Мужчина наносил детям побои, физические и нравственные страдания.

Кроме того, должностные лица ОМВД России по району Ивановское не проводили индивидуальную профилактическую работу в отношении мужчины. Детям, которые нуждались в соцподдержке и реабилитации, помощь не оказывалась, пресечения противоправных действий в отношении их не было.

По итогам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ. Признаки халатности были усмотрены в действиях должностных лиц ОМВД по району Ивановское.

Перовской межрайонной прокуратурой инициировано уголовное преследование в отношении должностных лиц подразделения по делам несовершеннолетних. Ход и итоги расследования дела находятся на контроле.