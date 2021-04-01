РИАМО - 1 апр. Столичная прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ОМВД по району Ивановское, которые пять лет не реагировали на истязания отцом троих несовершеннолетних дочерей, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Прокуроры установили, что семья, о которой было известно органам системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района Ивановское, в течение пяти лет находилась в социально опасном положении из-за отца, который жестоко обращался с детьми.
С октябрь 2015 по февраль 2021 годов отец истязал трех дочерей. Истязания в отношении детей 2003, 2006 и 2008 годов рождения происходили систематически. Мужчина наносил детям побои, физические и нравственные страдания.
Кроме того, должностные лица ОМВД России по району Ивановское не проводили индивидуальную профилактическую работу в отношении мужчины. Детям, которые нуждались в соцподдержке и реабилитации, помощь не оказывалась, пресечения противоправных действий в отношении их не было.
По итогам рассмотрения материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ. Признаки халатности были усмотрены в действиях должностных лиц ОМВД по району Ивановское.
Перовской межрайонной прокуратурой инициировано уголовное преследование в отношении должностных лиц подразделения по делам несовершеннолетних. Ход и итоги расследования дела находятся на контроле.
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