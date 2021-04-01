РИАМО - 1 апр. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области представило учебный центр постдипломного образования и повышения квалификации на XXIX Московском практическом ветеринарном конгрессе MVC-2021 и Московском практическом форуме «Компаньон», сообщает пресс-служба министерства.

«За все время работы учебного центра свою квалификацию повысили более 1,2 тыс. специалистов из Московской области и других регионов РФ», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он добавил, что на 2021 год планы предусматривают порядка 20 образовательных мероприятий для специалистов различных областей ветеринарии, в том числе врачей визуальной диагностики, администраторов ветеринарных клиник, сотрудников лабораторий, врачей ОРИТ.

Центр был создан в апреле 2019 года для повышения профессиональных знаний и навыков специалистов всех категорий в области ветеринарии, совершенствования их профессионально-деловых качеств, подготовки к выполнению новых трудовых функций.

Московский практический ветеринарный конгресс и Московский практический форум «Компаньон» продлятся до 3 апреля. Мероприятия проходят на территории выставочного центра Крокус Экспо с 31 марта.