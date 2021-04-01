РИАМО - 1 апр. Более 13 тыс. земельных участков осмотрят специалисты земельного контроля в Подмосковье на предмет выявления заросших борщевиком территорий, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

Зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин подчеркнул, что ликвидация борщевика на территории Подмосковья является одной из основных задач, которая требует комплексного решения и слаженных действий органов власти и жителей.

«В этом году земельные инспекторы муниципальных образований Подмосковья осмотрят более 13 тыс. земельных участков. В апреле в программу «Проверки Подмосковья» загрузят данные об участках для каждого округа Московской области», - сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Она добавила, что больше всего осмотров предстоит провести в Рузском округе, Домодедове, Клину, Солнечногорске, Истре.

«Это земли, где с борщевиком уже велась борьба и необходимо убедиться, что сорняк побежден», - пояснила Адигамова.

Количество участков могут корректировать, чтобы охватить большую территорию и уничтожить сорное растение.

Борщевик Сосновского опасен. Его сок, попавший на кожу, под действием ультрафиолета вызывает сильные ожоги, а при попадании в глаза вызывает ожог роговицы, а впоследствии может привести к слепоте.