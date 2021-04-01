РИАМО - 1 апр. Следователи Сергиево-Посадского округа возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам коммерческой организации, задолженность составляет 47 млн рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

С июня по декабрь 2020 года руководство коммерческой организации, основным видом деятельности которой является обработка древесины, не выплачивало заработную плату и другие выплаты порядка 300 бывшим сотрудникам.

В результате перед работниками компании образовалась задолженность на общую сумму 47 млн рублей.

По данному уголовному делу проводится комплекс следственных действий, в том числе выемка необходимой документации и допросы.

Следствием будет принят комплекс обеспечительных мер, направленный на выплату гражданам задолженности по зарплате.