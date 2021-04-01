РИАМО - 1 апр. С 1 по 18 апреля в 17 городских округах Московской области на 47 закрытых площадках состоятся кинопоказы фестиваля анимационных фильмов «Весенний мультипарад», сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

Фестиваль представляет собой широкий открытый смотр новейших российских мультфильмов – номинантов и призеров 8-й всероссийской акции «Открытая премьера» и 26-го открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале – важнейшего профессионального конкурса анимации страны.

Зрителям представят шесть программ: две на возрастную категорию 0+, две – на 6+, две – на 12+.

Юные зрители региона встретятся с уже полюбившимися героями анимационных сериалов, а также новыми персонажами, которые познакомят их с веселыми, добрыми, интересными и поучительными историями. Вход на все показы и мероприятия фестиваля бесплатный.

Подробности о месте и времени проведения показов – на официальных интернет-ресурсах учреждений. Фестиваль на территории Подмосковья проводится при поддержке министерства культуры Московской области и ГАУ МО «Мособлкино».