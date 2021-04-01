РИАМО - 1 апр. В столице Валерия Орлова, обвиняемого в незаконной добыче, содержании и перевозке особо ценных диких птиц, занесенных в Красную книгу РФ, приговорили к году условного заключения с таким же испытательным сроком, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

На текущий момент приговор в отношении злоумышленника в законную силу не вступил.

61-летний житель Москвы с июня по октябрь прошлого года отловил трех самок соколов на территории их естественного обитания вблизи города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. По заключению экспертов, птицы относятся к семейству соколиные, рода соколы, вида сапсан. Добыча и перевозка птиц, отлов которых запрещен без специального разрешения, были совершены Орловым умышленно. Москвич хотел их продать.

Деятельность преступника пресекли в конце ноября прошлого года при координирующей роли Чертановской межрайонной прокуратуры.

Правоохранители изъяли птиц, а затем их передали под наблюдение орнитологам.